El momento más crítico del Real Madrid. A 19 puntos del Barcelona en la Liga y eliminados por el Leganés este miércoles de la Copa del Rey , a los blancos le queda la Champions League como 'salvavidas', una tarea bastante complicada con un rival como el PSG al frente. Sergio Ramos reconoció que el 1-2 en el Bernabéu es un fracaso, pero respaldó totalmente a Zidane.

"No hablo de vergüenza porque sería una falta de respeto al Leganés, pero sí es un fracaso. Todos tenemos nuestra responsabilidad. Cuando llegan los terremotos entendemos la sensibilidad de la afición", declaró Ramos tras el encuentro.



Eso sí, el capitán de los blancos aseguró que Zinedine Zidane no es el único responsable y que tanto él como sus compañeros están con él.



"Es un día jodido para todos, no solo para Zidane. Estamos jodidos nosotros y la afición. Entiendo que la afición esté decepcionada con el equipo y los jugadores. Hemos vivido tiempos maravillosos con Zidane y ahora tenemos que estar con él en los malos momentos", aseguró.



Sobre si el técnico francés debe o no continuar al frente de la 'Casa Blanca', dijo que "nunca es agradable los cambios de entrenador, porque los he vivido. Respaldamos a Zidane cuando lo hemos ganado todo y ahora que estamos en malos momentos damos la cara por él".

La Champions ante el PSG

Sergio Ramos también es consciente que ganar la Liga es casi imposible con 19 puntos menos que el líder, por lo que el 'salvavidas' de la temporada es la Champions League.



"Teníamos una buena ilusión en la Copa y es un palo. Ahora solo nos queda la Champions, nuestra única carta", sentenció.