Como ya ha ocurrido en otras temporadas, el futuro de Karim Benzema ha vuelto a ser relacionado con su exequipo el Olympique de Lyon. Aunque a la fecha una posible salida del delantero galo del Real Madrid se considere casi imposible en las oficinas del Bernabéu, lo cierto es que el contrato del atacante concluye en junio del 2023 y con 34 años encima, la opción de volver a los ‘leones’ ya no sonaría tan descabellado. Al menos en España no lo creen así.

Olympique Lyon ha soñado con su regreso desde que dejase la Galia y desde hace varias temporadas que le ofrece la posibilidad de dar sus últimos pasos como futbolista en el club que le vio nacer.

En ese sentido, el portal madridista ‘Defensa Central’, señala que pronto Benzema tendrá que tomar una decisión: si retirarse en el Madrid o volver al club con el que saltó a la fama para “gozar de un ‘retiro dorado’ junto al equipo que nunca ha perdido su cariño es una posibilidad latente”.

El ‘Gato’ marcó 66 goles ne 148 partidos con el Olympique de Lyon antes de fichar por el Real Madrid en el 2009.

Cabe señalar que en el 2020, el propio Benzema no descartó poder acabar su carrera futbolística en el club de su ciudad y que le vio también nacer futbolísticamente:

“¿Terminar en Lyon después de hacer lo que hice en el Madrid?, por qué no. No estoy cerrando la puerta. Tendemos a decir que a los 32 años es el final de la carrera para un jugador, pero durante los últimos dos años he estado en gran forma, tanto física como mentalmente”, dijo entonces.

El delantero francés madridista, asimismo, reconoce que cuando va a Lyon puede pasear por la ciudad más cómodo que por Madrid, donde la gente al reconocerle le para más, por lo que dice sale “poco”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR