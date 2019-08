¿Se queda o se va? Entorno de Bale comunica que su situación en el Real Madrid no ha cambiado

Ida y vuelta. Para nadie es un secreto que Gareth Bale tiene ya desde hace un buen tiempo un pie más afuera que dentro del Real Madrid. Sin embargo, la falta de ofertas y la postura del extremo galés de negarse a salir han hecho que su partida del Santiago Bernabéu se complique cada vez más. En este sentido, cuando parecía que el 'Expreso de Cardiff' se quedaría en España, una nueva declaración revive los rumores de su inminente fichaje.

¿De qué se trata? Bueno, según pudo conocer este lunes el diario 'AS', una fuente muy cercana al entorno más íntimo de Bale habría asegurado que la situación del galés en el conjunto 'Merengue' no ha cambiado en relación a lo sabido durante los últimos meses. "¿Empezar de cero? Su situación en el Real Madrid no ha cambiado y nunca cambiará", serían las palabras de este personaje al citado medio, respecto al futuro del '11' 'blanco'.



Asimismo, lo que más llamó la atención del círculo de Bale fue la convocatoria del Real Madrid para el partido ante la Roma. "¿Si quiere el Madrid mostrarlo al mundo para venderlo? No me lo parece", agregó la fuente. Y es que, valgan verdades, el hecho de que Bale estuviera en la lista de convocados de Zinedine Zidane podría haber sido un síntoma de que continuará en el Real Madrid... O bueno, eso es lo muchos creen hasta ahora.



Lo cierto que es Bale sigue siendo un problema para el Real Madrid. Zidane ya dijo públicamente hace meses que gestionan su salida del club, pero hasta el momento no le encuentran equipo al extremo galés. El Jiangsu Suning de la Superliga China lo buscó, pero al final desistió en su opción por contratar al exTottenham. El mercado de la Premier League ya cerró, y con ello también las opciones del galés de volver a Inglaterra.



Recordemos que el entrenador Zinedine Zidane afirmó hace unas semanas que la pronta salida de Bale sería "lo mejor para todos". El agente del jugador, Jonathan Barnett, indicó que cualquier tipo de salida de su representado del Santiago Bernabéu deberá ser de forma definitiva y no con una cesión, por lo que su traspaso se daría sí o sí dentro de los próximos días. ¿Se acerca el fin de uno de los 'culebrones' del mercado?



