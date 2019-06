Real Madrid se lamenta: Eriksen le cierra las puertas al Bernabéu y elige fichar por club top de Inglaterra

Se cansó de esperar. Cuando todo hacía indicar que el volante danés Christian Eriksen terminaría fichando por el Real Madrid este verano, un inesperado giro de eventos habría ocasionado que el jugador del Tottenham se incline por mejor frenar su salida rumbo a España para finalmente quedarse en la Premier League y cerrar su traspaso por otro club top del torneo inglés. Vaya dolor de cabeza para Florentino Pérez.



¿De qué equipo se trata? Bueno, según una publicación del diario británico 'Mirror', parece ser que Eriksen ya habría dado por perdido su sueño de vestir de 'Merengue' y vería con buenos ojos la última propuesta que el Manchester United ha puesto sobre la mesa de los 'Spurs' para hacerse con los servicios de uno de sus mejores jugadores en la temporada pasada.

Recientemente se conoció de que el Real Madrid habría estado dispuesto a pagar un total de 53 millones de euros por Eriksen además de incluir en las negociaciones al centrocampista español Dani Ceballos. Sin embargo, este plan parece haber perdido fuerza con el pasar de los días y en el Tottenham no piensan seguir esperando teniendo en cuenta que el mercado ya arrancó.



Por tal motivo, Eriksen ya tendría asumido que no su marcha al Real Madrid será más que imposible esta temporada y ahora solo queda aguardar por si el Manchester United realiza una oferta formal por él en este mercado estival. En cualquier caso, el danés la tiene clara y de eso no cabe duda alguna: esta convencido de abandonar el Tottenham. ¿Cuál será su próximo destino?

► ¡El 'bombazo' del verano! El último guiño de Neymar al Barcelona que hace temblar a todo Europa



► ''Ha llegado el momento de poner punto final'': estrella del PSG confirma su marcha y pide disculpas



► ¡Con De Ligt y Pogba! El temible XI que formaría la Juventus de Cristiano Ronaldo para conquistar Europa [FOTOS]



► Lo amarra: Atlético de Madrid le puso a Joao Félix la cláusula más alta en la historia del club