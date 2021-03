Está en boca de todos y cualquier movimiento, así sea el más mínimo detalle que insinúe pistas sobre su futuro, causará un auténtico revuelo de cara al mercado de pases de verano. Y así ha ocurrido en su visita a España con la selección de Noruega, con la que Erling Haaland se encuentra concentrado en el Marbella Football Center, preparando los encuentros que la selección nórdica prepara para lograr el pase al Mundial de Qatar 2022.

El delantero del Borussia Dortmund, que está en la mira del Real Madrid para la próxima temporada, ha causado una revolución en las redes al posar con camiseta blanca, la del Marbella, pero que igual enciende la emoción de todos los madridistas para el verano en Europa.

Ángeles Muñoz, alcaldesa de la ciudad, visitó la concentración del equipo nórdico y decidió tener un gesto con el ‘killer’ del momento, que se mostró agradecido respondiendo que tiene casa en la localidad y que le encanta Marbella.

Sin embargo, lo que sin dudas ha generado total revuelo en los hinchas madridistas es ver a Haaland con camiseta ‘blanca’. Los comentarios, alucinando lo que podría pasar en los próximos meses, así lo han dejado notar en las redes sociales.

“Que bien le sienta el blanco”, “Halaand Madrid”, o “camiseta blanca, guiño al Madrid, si no no la coge…” han sido comentarios que se han podido ver en las redes sociales de hinchas no solo españoles, sino también de otras partes del mundo por ver al noruego en el Santiago Bernabéu.

(Foto: Marca)

Ya tiene precio

De acuerdo con información publicada por ESPN, la directiva de la ‘BVB’ pedirá 180 millones de euros por el traspaso del atacante noruego. Ni un euro más, ni un euro menos para las grandes instituciones que pretenderán incorporar al delantero en la siguiente ventana que empezará a mediados de este año.

Desde Alemania, citando siempre a la cadena internacional, creen que los interesados tendrán problemas para realizar dicha inversión y, a la larga, los teutones podrán conservar al futbolista, al menos, una campaña más.





