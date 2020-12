Los días contados en Liverpool . Mohamed Salah cambiaría de camiseta muy pronto tras anunciarse la incomodidad de su parte con la escuadra de la Premier League.esto fue confirmado por su mismo entorno, destacando el motivo que acercaría al delantero a FC Barcelona o Real Madrid .

“Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado- Sé que no está feliz en Liverpool y me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público. Una de las cosas que le enfadaron fue el no ser capitán contra el Midtjylland”, sostuvo Mohamed Aboutrika, excompañero del egipcio en la selección, en diálogo con BeIN Sports.

Mohamed Salah aún tiene contrato vigente con Liverpool, por lo que su transferencia debería realizarse a la brevedad, si es que en Anfield consideran ‘hacer caja’ antes que finalice el vínculo con el experimentado atacante.

“En mi opinión, el Liverpool está considerando venderle por razones económicas. No tengo ninguna influencia en las decisiones que tome Salah, él es mi amigo, mi hermano, y es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo mejor para él”, agregó.

Por otro lado, el también egipcio considera que Mohamed Salah debería llegar a España para consolidar su carrera, la misma que -según sus palabras- no ha tenido el efecto debido por estar en un equipo como el inglés.

“Si Salah fuera jugador de Real Madrid o Barcelona y jugase al mismo nivel que lo hace en el Liverpool, habría ganado el Balón de Oro, y es normal que un periódico español le pregunte a Salah acerca del Madrid y el Barcelona”, finalizó Aboutrika.

