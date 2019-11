La vida sin Valverde: el Madrid gana menos, anota casi la mitad de goles y encaja el triple sin el uruguayo

Pasó de ser un proyecto a futuro a indispensable en apenas tres meses. Real Madrid perdió la oportunidad de quedar como único líder de LaLiga tras su empate sin goles frente al Real Betis , un partido en el que extrañó no ver ni un solo minuto a Federico Valverde. El mediocampista uruguayo había sido la gran revelación en los primeros duelos de los 'blancos', pero tras el regreso de Modric de una lesión, Zidane decidió apostar por el 'viejo' tridente del mediocampo con Kroos y Casemiro.

Sin embargo, los hinchas piden a gritos el ingreso del 'Pajarito', sino como titular al menos como primera pieza de recambio. Y el pedido no solo se basa en cuestiones de apreciación, sino que llega respaldado de números, los que indican que al Madrid le ha ido mejor cada vez que 'Fede' estuvo en el campo.



De los cinco partidos que Valverde ha disputado como titular, el club blanco no ha perdido ninguno, ganó cuatro y empató el restante.



Pero, y aquí viene el dato que refuerza esa exigencia de la afición, de los nueve duelo que el cuadro madridista empezó sin el ‘Pajarito’ sobre el terreno de juego perdió dos, igualó cuatro y gano solo dos.

No es Pogba

Zinedine Zidane, en la conferencia de presa tras el encuentro, fue consultado por Federico Valverde, y si bien apuntó que está contento con el rendimiento del uruguayo, descartó que sea como el francés Paul Pogba, el jugador más deseado por el técnico francés esta temporada.



" No veo a Fede Valverde como Pogba", dijo cuando fue preguntado por si ha encontrado en el uruguayo un nuevo Pogba. "Es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro pero también presente, lo está haciendo bien y a mí no me sorprende. Es un jugador importante de la plantilla pero Pogba no es", afirmó.

► José Mourinho se reunió con director deportivo del Arsenal



► Valverde tiembla: Ronald Koeman revela que tiene una cláusula para llegar al Barcelona en el 2020



► N'Golo Kanté genera 'guerra' entre Real Madrid y Liverpool



► Revelan la razón por la que Mbappé rechazó al Real Madrid y firmó por el PSG