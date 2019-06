El catálogo de Mendy: las diez cosas que no sabías sobre el nuevo fichaje del Real Madrid [FOTOS]

Ferland Mendy es el nuevo fichaje del Real Madrid. Llegó al club merengue por 48 millones de euros proveniente del Olympique de Lyon francés. El jugador de 24 años es lateral izquierdo e internacional con la Selección de Francia, pero su historia no siempre fue por todo lo alto.



Nació en un pequeño pueblo de Ecquevilly, en el departamento de Yvelines, al noroeste de París. No siempre fue lateral, es más, comenzó jugando de delantero por sus condiciones físicas y tamaño (mide 1.78 m).



"Era pequeño pero muy fibroso. Era mucho mejor que los mayores, los humillaba", comenta Marc Gomis, su primo y uno de sus educadores en el centro sociocultural de su pueblo, de la Asociación Mosaique.



Mendy vive un sueño hoy, uno que tenía desde pequeño. Su vida no fue fácil, tuvo que superar la muerte de su padre a los once años, tuvo un paso frustrado por las canteras del PSG y sufrió de artritis que casi lo aleja del fútbol. "Los médicos le decían que no iba a volver a jugar al fútbol", recuerda Gomis.



En la galería, podrás conocer más sobre la historia en una recopilación que hace Marca, con los datos pocos publicados sobre el nuevo fichaje del Real Madrid: Ferland Mendy de 24 años.

