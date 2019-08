"Vinicius Junior o nada": PSG le da ultimátum al Real Madrid por el fichaje de Neymar

Real Madrid no se da por vencido por el fichaje de Neymar para esta temporada. El presidente Florentino Pérez considera que su contratación sería un tremendo golpe al Barcelona, que se reúne para definir fórmula para convencer al PSG que le permita tener nuevamente al brasilero en su plantel. En la tienda parisina tienen un claro nombre al cuadro blanco como moneda de cambio: Vinicius Junior.

Según han reportado este lunes medios españoles, en el PSG no piensan en otro jugador del Real Madrid que no sea Vinicius Junior para negociar por Neymar. Los merengues han rechazado un primer acercamiento por él, pero según AS el cuadro francés le ha dado un ultimátum a la 'Casa Blanca'.

El citado medio sostiene que PSG le acaba de decir al Real Madrid que "es Vinicius o nada", por Neymar. Así de claro lo tienen en Parque de los Príncipes. Incluso, han comunicado que no desean la cesión del ex jugador del Flamengo, sino que solo se sentarán a la mesa si lo dan como traspaso.

Vinicius, uno de los que está en segundo plano en el Madrid

Si bien es cierto que el joven delantero no es titular para Zinedine Zidane, por ejemplo, sumó algunos minutos en el empate del cuadro merengue ante Valladolid por LaLiga. Quiere quedarse para buscar hacerse un hueco en el equipo.

De otro lado, el primer equipo del Real Madrid ya se prepara para lo que será el partido de este fin de semana ante Villarreal por la tercera jornada de LaLiga. James Rodríguez no jugaría por lesión y su lugar podría ser tomado por Eden Hazard, quien aún no se ha estrenado de manera oficial con su nuevo club.

