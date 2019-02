Más que un Ronaldo: la seductora oferta de la Juventus por Marcelo e Isco

El Real Madrid no es como el Bayern Munich. Si no tiene en cuenta a un futbolista, simplemente lo desecha hacia otro mercado. Recordemos el caso de Álvaro Morata y James Rodríguez. Cuando no eran necesarios en la alineación titular, Florentino Pérez no se hizo mucho aspaviento para traspasarlos a otro mercado de Europa. En ese sentido entran a tallar Isco y Marcelo, cada vez con menos minutos bajo el mando de Santiago Solari.



De acuerdo a medios españoles, la Juventus prepara una oferta “irrechazable” por ambos futbolistas, dado que son pedidos de Cristiano Ronaldo. El delantero de la ‘Vecchia Signora’ quiere sentirse como en casa en Turín y, por ello, ha pedido dos contrataciones del pasado madridista para armar la plantilla para la temporada que viene. Ello es muy necesario, principalmente porque la ‘Juve’ está con un pie y medio fuera de octavos de final de UCL.



Isco y Marcelo cada vez cuentan menos para el ‘Indiecito’ Solari. Uno por la mala conducta que tiene con el técnico argentino y el otro porque ha mermado su nivel desde que se fue Julen Lopetegui del equipo madridista. Es por ello que Florentino Pérez, si sigue Solari al mando la próxima temporada, no hará mucha cosa por la venta de ambos futbolistas en el próximo mercado de fichajes de verano. Además, sería buena caja para otras contrataciones.



Según los medios españoles, la Juventus preparará una oferta en conjunto (más de 100 millones de euros) por ambos futbolistas para que se marchen rumbo a la liga italiana. Veremos si llega a suceder u ocurre un ‘milagro’ y se queda en la ‘Casa Blanca’ para el curso del 2019-2020.



