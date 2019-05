Confirmado: Real Madrid sin su fichaje soñado, pero Florentino se ahorra 400 millones de euros

Real Madrid quiere sacar oro del mercado de fichajes 2019. El gran sueño de Florentino Pérez es llevarse, por el costo que sea, a los mejores jugadores del momento. Sin embargo, el diario 'Téléfoot' de Francia le recomienda que debe olvidarse de uno. ¿Su nombre? Neymar.



Según la citada fuente, el crack brasileño no tiene intenciones de dejar el PSG. Aunque no ha vivido sus mejores temporadas en Francia a causa de las lesiones, Neymar quiere demostrarle al PSG que no se equivocaron en su fichaje. Es por eso que no está en sus planes llegar al Real Madrid este verano.

Siempre según la citada fuente, la directiva del club blanco había vuelto a ilusionarse con el fichaje de Neymar. En Valdebebas incluso tenían una reserva de 400 millones de euros para que vuelva a España, pero como ya se ha escrito, ni él ni su entorno piensan en un cambio de aires.

Neymar se ha enfrentado al Real Madrid en LaLiga y Copa del Rey. (Foto: Getty) Neymar se ha enfrentado al Real Madrid en LaLiga y Copa del Rey. (Foto: Getty)

PSG asegura a sus figuras

Mientras Neymar se aleja del Real Madrid, PSG aprovecha para poner el candado en sus máximos referentes. Recordemos que el último sábado, el equipo parisino anunció la prolongación del contrato de Thomas Tuchel hasta junio de 2021.



El comunicado del elenco parisino llegó un día después del final de la liga francesa, que el conjunto de la capital, campeón hace varias jornadas, cerró con una derrota frente al Rennes.



