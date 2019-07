Si se juntan, sería su perdición: James Rodríguez y Gareth Bale, la preocupación de Zidane en la pretemporada

El Real Madrid está por cerrar la primera parte de su pretemporada en Canadá, para luego viajar a Estados Unidos donde enfrentará este sábado al Bayern Munich por la International Champions Cup. En medio de la expectativa por la primera demostración de la versión Zidane 2019, el técnico francés tiene una preocupación mayor a miles de kilómetros.

Se trata del '10' colombiano, James Rodríguez , quien por el momento se encuentra de vacaciones a la espera de lo que será su futuro, si el Real Madrid lo vende o cede, pero pasan los días y no hay señales de lo uno, ni de lo otro. El jugador tiene previsto incorporarse a la pretemporada del Real Madrid el 29 de julio y ahí surge uno de los problemas que mantienen cabezón a 'Zizou'.

Según El Confidencial, la llegada de James a la concentración del Real Madrid supondría un enorme problema, tal y como sucede con Gareth Bale. El galés comenzó los trabajos con toda la plantilla y reafirma su posición de hacer respetar su contrato (vence en el 2022), algo que podría expandirse hacia el colombiano.

Para Zidane, que se bloquee su salida del equipo (sea por cesión o venta) supondría un enorme problema, ya que el francés no quiere ocupar fichas en la plantilla con jugadores con los que no piensa contar. Además, necesita seguir ingresando dinero para cumplir con el fair play financiero. En ese panorama, el Real Madrid ha tasado al colombiano en más de 50 millones de euros, precio al que no están dispuestos a pagar el Napoli (lo quiere a préstamo) o el Atlético de Madrid (quiere pagar 45 'kilos').

