¡Florentino no puede con la felicidad! Mbappé pelea con el PSG y busca su salida del equipo

Kylian Mbappé siempre está en la órbita del Real Madrid. El francés es el jugador más importante del PSG luego de lograr anotar 33 goles la temporada pasada, con lo que estuvo a solo tres de convertirse en la Bota de Oro, que finalmente alcanzaría Messi. También fue clave para conquistar al Ligue 1. A pesar de lo hecho, no se le valora como debería en el club parisino.

Según informan desde Francia, el delantero campeón del mundo no se siente cómodo en el Parque de los Príncipes debido a que no le dan la importancia que requiere. Él se siente como el jugador más importante del club, pero no es le trata como tal. Esto ha generado tensión con el presidente Nasser Al-Khelaifi. Kylian se quiere ir.

Según Diario ABC de España. Mbappé cree que todo está centrado sobre Neymar. El brasileño continúa siendo el engreído del plantel, pero no ha rendido para tener esa prioridad. Cree que es necesario que se le designe como líder en el campo y en el vestuario a pesar de tener tan solo 20 años.

Esta molestia ha logrado que el vestuario se divida. El delantero exMónaco entiende que Neymar ha creado un ambiente tenso. Todo el mundo tiene que tomar una posición. O estás con 'Ney' o con Mbappé. Cavani, Verratti y compañía deben decantarse.

El padre de Kylian, Wilrid, se ha mostrado de acuerdo con su hijo en más de una ocasión. Desde que Neymar llegó al equipo, se ha lesionado en los momentos claves de Champions League, todas fueron un fracaso internacional. Mbappé señala que su compañero se ha tirado dos años lesionado, mientras él intentaba ganar por el club.

La diferencia más grande se encuentra en el salario. Kylian gana 13 millones de euros netos frente a los 36 de un jugador que ha estado de baja durante muchos meses. Está cansado de estas diferencias y trabaja para que le abran las puertas.

Real Madrid se mantiene alerta. Florentino lo quiere pero solo actuará si el PSG accede a realizar el traspaso. Sabe que una operación de tan alto calibre solo podrá hacerse en diálogo directo con Al-Khelaifi. Si lo quieren vender, lo compran.

El precio rondaría los 230 millones de euros, lo que lo convertiría en el jugador más caro de la historia del fútbol. La llegada de Mbappé aportaría un auspiciador del Santiago Bernabéu, que abonaría 50 millones anuales, y multiplicaría los ingresos publicitarios.

