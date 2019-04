Se las sabe todas: el refuerzo sorpresa que ya pidió Zidane a Florentino y que puede llegar 'gratis'

Sorpresa total en las oficina del Bernabéu. Mientras que la directiva del Real Madrid hace fuerzas para cerrar el fichaje de Hazard, o intentar llevar a buen puerto la operación Pogba, Zinedine Zidane ha sorprendido a todos al pedir el refuerzo de un centrocampista que hasta el momento no estaba en el radar de nadie. Ni del propio Florentino Pérez.

Según ha adelantado 'Ok Diario', Zidane, quien pese a que no dirigió la primera parte de la temporada, igual ha estado atento a las grandes apariciones en LaLiga, y quiere 'repatriar' a nada menos que Óscar Rodríguez, cedido en el Leganés este curso.



El futbolista tiene 20 años y ha hecho toda su carrera en 'La Fábrica'. Pero este curso salió a préstamo y encontró ese punto de quiebre para su crecimiento deportivo.



Con el 'Lega' 3 goles y 4 asistencias en 27 partidos disputados. Una de sus principales virtudes de su juego, es el gran panorama del campo que tiene y que le permite explotar al máximo su gran técnica de balones largos. De hecho, tiene un gran remate desde fuera distancia, muy certeros, debido a su precisión.



Así que no sorprendería que entre los nombres de Pogba o Eriksen que suenan en el Bernabéu, sea finalmente Rodríguez el que se quede en ese hueco en el mediocampo que busca llenar Zidane. Y la gran noticia para el Madrid es que regresaría a coste cero al tratarse de una cesión.

Óscar Rodríguez Arnaiz, cedido por el Madrid esta temporada al Leganés. (Getty) Óscar Rodríguez Arnaiz, cedido por el Madrid esta temporada al Leganés. (Getty)

