¡Lo lleva de la mano! Thibaut Courtois: "Creo que a Hazard le gustaría venir al Real Madrid"

¡Invasión belga en Madrid! El arquero del Real Madrid , Thibaut Courtois , habló de todo en una entrevista para ‘ El Transitor’, en la que tocó temas como la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Messi, sus referentes en el mundo del fútbol, de su relación con Keylor Navas y la posible llegada de su compatriota, Eden Hazard.

“Es uno de mis mejores amigos en el fútbol. Como amigo y persona me gustaría tenerlo aquí. Creo que a él le gustaría venir”, dejó claro el portero en referencia a su capitán en la Selección de Bélgica.



Courtois habló largo y tendido en la emisora radial española, en la que no tuvo reparos en tocar temas sensibles para muchos futbolistas. El arquero belga aseguró que Cristiano Ronaldo y Messi son “los mejores jugadores a los que me he enfrentado”. Además, respecto a su relación con Keylor Navas, agregó que “hay muy buena relación pero una amistad no se hace en cinco meses”, al mismo tiempo que aseguró que “al final hay una relación muy sana y buena”.



Por otro lado, el portero no siente que haya perdido la titularidad en el Real Madrid con la llegada de Zinedine Zidane. “Antes del partido, Zidane me comunicó su decisión en persona”. Además, dejó claro que “como no tenemos nada en juego, es entendible que quiera que juguemos todos”.



