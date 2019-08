No es prioridad para Zidane: lejos del Real Madrid, los otros escenarios de Vinicius Junior

Son días difíciles para Vinicius Junior en el Real Madrid. Esa sonrisa natural que yace en todo brasileño, se le opaca por momentos. En los entrenamientos, es feliz. Cuando se acerca la hora del partido, todo cambia. Para Zinedine Zidane , 'Vini' no es titular indiscutible. El 'profe' llegó cuando él estaba lesionado y, aunque se recuperó y lo tuvo en alta, no lo consideró hasta el último duelo liguero. En la pretemporada, lo fue usando poco a poco, pero no es el jugador para su ataque por derecha.

Pasan los días y se acerca el debut en la Liga Santander. Zidane tiene una amplia plantilla y el Madrid no ha podido deshacerse de algunos jugadores prescindibles para el técnico. Florentino tampoco ha podido concederle su principal deseo, Paul Pogba, y encima hay esperanzas de que Neymar llegue en una operación que podía costarle no solo millones al club de Chamartín, sino también a un prospecto. Aunque en un principio el Madrid descartó incluir a Vinicius en la operación con el PSG como compra, no es descabellado que pueda entrar como cesión por dos años.

¿Junto a Ronaldo?

Lo que sí desea Vinicius Junior es minutos la próxima temporada. A sus 19 años recién cumplidos, sabe que recién comienza a hacerse un nombre en Europa y no quiere perder ni un segundo para lograrlo. La lesión -y no ser tomado en cuenta por Zidane- le costó la no convocatoria a Brasil en la Copa América, algo que caló profundo en el extremo brasileño.

Él no está dispuesto a volverse a perder opciones en la 'Canarinha' o ser considerado en el fútbol europeo, por lo que busca su cesión. Y como el Real Madrid no está dispuesto a desprenderse de él, surge una opción nada descabellada. Valladolid, de Ronaldo Nazario, donde ya está un compañero suyo, Andriy Lunin, y donde podría llegar también Takefusa Kubo. Queda medio mes para que la luz se haga sobre el futuro de Vinicius.

► ¿No se iba de Chamartín? Empiezan a vender camisetas de James Rodríguez en la tienda oficial del Real Madrid



► ¡Ni en Play Station! Con Neymar, así sería el nuevo (y arriesgado) sistema del Barça para no sentar a ningún crack [FOTOS]



► En medio de la 'bulla Neymar': PSG busca a figura ante posible regreso del brasilero a Barcelona



► ¿Se sumará Neymar? Los últimos jugadores que vivieron dos etapas en el cuadro del Barcelona