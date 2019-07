Courtois y Navas tienes compañía: Zidane sumó un nuevo refuerzo a la portería del Real Madrid

La portería del Real Madrid sigue siendo el gran dolor de cabeza para Zinedine Zidane , Florentino Pérez e incluso para los propios hinchas 'blancos' con Courtois y Navas en el primer equipo. Y precisamente en el Bernabéu acaban de 'fichar' a un nuevo elemento para la portería, pero que no sumará a ese 'eterno problema'. ¿Cómo así?



No se trata, desde luego, de un nuevo futbolista. No al menos por el momento. Se trata, sí, de un exguardameta: Raúl Valbuena, quien se unirá a las labores de 'coaching' que tanta importancia le ha dado Zidane, y que están bajo la supervisión de Javier García Coll.



Cuando 'Zizou' llegó al club como futbolista, pudo ver de primera mano la labor de García Coll, quien desde el año 2000 se encarga de la adaptación de los nuevos fichajes tanto a la institución como a la ciudad.



Es así que ahora Valbuena se unirá a su equipo pero para ponerle especial énfasis en el trabajo de los porteros y no solo en divisiones menores, también en el primer equipo con los extranjeros.



El exportero trabajará, por ejemplo, en la adaptación de Lunin a todo lo que se refiere el Real Madrid, y por qué no, también le dará una mano a Courtois, que busca en este segundo año como madridista asentarse de una vez por todas y no dejar más dudas de su titularidad, para así no alargar más el debate en la portería con Keylor Navas. Además, Valbuena también buscará convencer al 'Tico' de quedarse como segundo portero. ¿Lo logrará?

Valbuena jugó en clubes como el Real Zaragoza y Albacete, principalmente.

