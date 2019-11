Si existe una sorpresa en Europa esta temporada, esa es Erling Halaand. El delantero del RB Salzburg tiene uno de los mejores arranques de año del los últimos tiempos anotando 26 goles en 18 partidos. Todos los ojos están sobre él y ya existen equipos que preguntan por él para que se convierta en su nueva estrella, entre ellos, el Real Madrid.

El equipo blanco no logra encontrar al arma goleadora que reemplace a Cristiano Ronaldo. El portugués partió en el 2018 rumbo a Juventus y dejó un vacío que ni Karim Benzema, ni Gareth Bale, ni la nueva figura Eden Hazard logran llenar. Para muchos el joven de 19 años sería la solución.

El atacante conversó con el diario noruego Dagbladey en la que fue consultado por los rumores que lo vinculan al equipo del Santiago Bernabéu y a los equipos mas importantes del ‘Viejo Continente’; sin embargo, no quiso dar pista alguna sobre su futuro.

“¿Cómo lleva los rumores?”, consultó el periodista. “Los llevo bien”, respondió.

“Juventus, Manchester United y Real Madrid: ¿Qué le parecería jugar en alguno de ellos?”, insistió el enviado noruego, a lo que Haaland agregó: “Ya saben mi respuesta. Sin comentarios”.

Haaland está de moda luego de anotar nueve goles en un mismo partido con Noruega en el Mundial Sub 20 ante Honduras. En la entrevista también se animó a revelar algunos secretos para volverse una estrella de élite esta temporada.

“Duermo con los cinco balones con los que he hecho un hat-trick. Me acuesto en la cama y me siento bien con ellos. Los miro todos los días. Son mis novias (risas)", explicó.

Erling le ha puesto un alto a su gran momento en Salzburgo para concentrar con la Selección de Noruega en busca del pase directo a la Euro 2020. “El objetivo son dos victorias. Si aún así no logramos clasificarnos, ganar es importante para el ranking FIFA. También serían dos pruebas importantes para los playoffs de la Liga de Naciones en marzo”, explicó.

¿Haaland ya superó a Messi y Cristiano?

La estrella del Salzburgo superó con su gol ante el Napoli por Champions League las primeras cifras goleadoras en el torneo eurpeo al sumar 7 dianas con el conjunto austriaco, superando cifras de Messi y Cristiano Ronaldo.

En comparación con Messi, Erling Haaland tardó menos tiempo en anotar sus 7 goles con el Salzburgo que el astro del Barcelona, quien necesitó unos 18 encuentros para conseguirlo. Pero la diferencia con Cristiano Ronaldo es más grande y esta estadística solo deja que la nueva estrella del fútbol los podrá destronar primero que Mbappé.

