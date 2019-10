Se lo 'Haland' para el 2020: Real Madrid ya sabe cuánto pagará por el joven goleador de moda en Europa

Desde hace varios años, Real Madrid trabaja en cada mercado de fichajes con la política de contratar a los mejores jugadores jóvenes del momento. Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Martín Odegaard y Take Kubo son los mejores ejemplos. Y como el 2020 no será la excepción, en Valdebebas ya tienen en la agenda de refuerzos nada menos que a Erling Haland.



Según el diario 'AS' de España, el goleador noruego del Red Bull Salzburgo ya está en la mira del Real Madrid. Si bien para el portal 'Transfermarkt' está valorizado en 12 millones de euros, el equipo austriaco no lo dejaría ir por menos de 50 'Kilos'.

Con un espectacular arranque de temporada, marcando cuatro goles en las dos primeras fechas de la Champions League 2019-20, Erling Haland se ha robado la atención del Real Madrid gracias a su capacidad de brillar como delantero centro o mediapunta.

Haland - RB Salzburg (Getty) Haland. (Getty)

¿Qué otros clubes quieren a Erling Haland?

Además del Real Madrid, el diario 'Mundo Deportivo' sostiene que el FC Barcelona tiene reportes del delantero noruego del Red Bull Salzburgo y que planea lograr su fichaje para mediados del año 2020. Como suele pasar en cada mercado, blancos y azulgranas se disputarán a este futuro crack mundial.

Hay que tener en cuenta que el joven atacante 19 años y con contrato hasta junio 2023 en el Salzburg, fue uno de los que llamó la atención en el Mundial Sub 20 que se celebró en tierras polacas este año. Por ejemplo, le anotó nueve goles a la Selección de Honduras y rompió todos los récords. ¿Será el Real Madrid el clubes que se lo lleve? ¿Dará el Barcelona un golpe de último momento?

Haland, goleador de moda en Europa. Haland, goleador de moda en Europa.

