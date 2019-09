Nunca oíste de él, cuesta 45 millones y Real Madrid lo quiere para 'dinamitar' el mercado de fichajes

► Nunca lo vio venir: Santiago Solari fue sorprendido por una pregunta sobre el Real Madrid [VIDEO]



La temporada apenas ha comenzado, pero el Real Madrid ya piensa en los fichajes del 2020-21. El equipo de Zidane tiene como prioridad reforzar el mediocampo, para el cual han sonado nombres como los de Pogba, Van de Beek y Eriksen. Sin embargo, para sorpresa de todos, en Valdebebas han cambiado de objetivo para el verano del año próximo.



Según el portal español 'Don Balón', Hossem Aouar, un jugador del que pocos han oído hablar, se ha colado en la agenda de fichajes del Real Madrid. Zidane aprueba su llegada y a diferencia de Pogba, los 'blancos' solo pagarían 45 millones de euros por los servicios del volante de 21 años del Lyon francés.



Que Hossem Aouar pueda jugar de mediocentro ofensivo o interior por izquierda ha despertado el interés de Zidane. Además de su talento, es mucho más joven que el crack del Manchester United y su club no pondría tantas trabas para su salida. El también volante de las inferiores de la selección de Francia.



"'Zizou’ ha quedado maravillado viendo su superioridad en Ligue 1, y el año pasado ya dejó actuaciones para el recuerdo en Champions League. Le falta más consistencia y regularidad, y no desaparecer en tantos tramos del encuentro. Pero tiene mucho nivel y potencial, y le recuerda a él cuando era joven y militaba en el Girondins de Burdeos", publica la citada fuente.



Si Real Madrid quiere a Hossem Aouar, tendrá que apurarse ya que así como el club blanco, equipos como el Manchester City de Pep Guardiola, el Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé o el Napoli de Carlo Ancelotti también tienen en la mira a la 'perla' del Lyon francés.

El United le pide a Zidane que se olvide de Pogba

el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha salido al paso de los rumores de un posible traspaso de Paul Pogba al equipo blanco en las próximas ventanas de fichajes y ha dicho que él no escucha a Florentino Pérez y que no está preocupado por el futuro del francés.



Estas declaraciones llegan días después de que Florentino asegurase que el United no había querido vender a Pogba al Real Madrid en este mercado de verano.



"No escucho al presidente del Real Madrid. Paul está trabajando duro y comprometido con el equipo", sentenció el técnico noruego, que no podrá contar con el centrocampista galo en el encuentro de este domingo ante el West Ham United por lesión.



"No estoy preocupado ahora ni lo estaré sobre que Pogba se queda. Si los rumores vuelven a comenzar en enero, no me preocuparé y si tenemos que vivir con esta especulación en verano tampoco", agregó el preparador de los 'Diablos Rojos'. "Paul no se va a ninguna parte, es feliz aquí", finalizó Solskjaer.

