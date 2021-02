Real Madrid tendrá un nuevo dolor de cabeza causado por Gareth Bale debido a que el futbolista galés no ha logrado integrarse de la manera esperada al Tottenham de José Mourinho en la presente temporada de la Premier League.

Según informó The Times, el atacante de los ‘Spurs’ no estaría en la agenda del entrenador portugués, por lo que es csi un hecho que tendrá que volver a la ‘Casa Blanca’, lugar donde han demostrado, en más de una ocasión, que no desean tenerlo en el plantel principal.

El principal problema para Real Madrid será que Gareth Bale será jugador extracomunitario, ocupando una plaza de extranjero muy importante en la escudra merengue, a menos que vuelva a sr prestado o pongan fin a su vínculo laboral.

Cabe recordar que, esto último, no es bien visto por e futbolista, quien incluso fue el único en no aceptar la rebaja salarial en el elenco español a causa de la pandemia y planea ‘hacerle la vida de cuadritos’ a Florentino Pérez antes de irse del club español.

No todo es malo para Real Madrid

Luego de un amargo fin de semana por la derrota contra Levante (2-1). Sergio Ramos y Eden Hazard se entrenaron con normalidad en la segunda sesión de la semana con miras al compromiso del sábado contra Huesca por LaLiga Santander.

El último martes, Zinedine Zidane también retornó tras superar el coronavirus. El capitán de la ‘Casa blanca’ volvió a ejercitarse con el grupo, tras superar una molestia en la rodilla que le dejó fuera de acción desde la Supercopa de España.

