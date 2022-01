Pensando a futuro. Conscientes de que su mediocampo no será eterno, en el Real Madrid ya se preparan para lo ‘peor’ y ahora se encuentran en la etapa de renovar este sector. La directiva ya definió a su primer fichaje para la temporada 2022-23 y el encargado de cerrar dicha operación será nada más y nada menos que su jefe de scouting, Juni Calafat.

Según informaron diferentes medios en España, todo hace indicar que el Real Madrid estaría tras los pasos de Aurélien Tchouameni, volante francés del AS Mónaco, con quien Calafat espera cerrar a un acuerdo en los próximos días. De 22 años, el jugador galo es uno de los mejores en su posición, por lo que en Valdebebas lo miran como el relevo ideal para Casemiro.

Tal y como reveló Miguel Queipo en ‘SoyMadridista’, el jefe de scouting del cuadro ‘blanco’ lleva unos días en tierras galas hablando con el entorno del futbolista y conociendo los detalles de la operación que lo llevarían a España. La ‘joya’ del ‘Principado’ tiene meses en el radar del Madrid, incluso desde antes de ser tomado en cuenta por la selección francesa.

Desde Mónaco señalan que el equipo pediría alrededor de 60 millones de euros por Tchouameni, por lo que el Real Madrid no la tendrá nada fácil a la hora de abordar su fichaje. No obstante, en el club saben de la importancia de la operación para Carlo Ancelotti, quien la semana pasada contó que la directiva ya tenía definida su hoja de ruta para la siguiente temporada.

Cambio de prioridades

Si bien es cierto que esta no es la primera vez que el Real Madrid intenta fichar al joven francés, desde España apuntan que el panorama ha cambiado debido a que no todo es reforzar la delantera en el equipo. La necesidad ahora invita a que los ‘blancos’ fortalezcan otras zonas del campo, por lo que no piensan frenar más la llegada de Tchouameni.

En cuanto a las negociaciones con el futbolista, vale destacar que el agente del francés es Jonathan Kebe, quien también representa a Kounde, jugador del Sevilla, y que ya sabe dónde quedan las oficinas del club. Eso sí, el Real no es el único equipo que ha preguntado por Aurélien, aunque si es verdad que parten con ventaja por el trabajo de campo iniciado hace meses.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.