Real Madrid es uno de los equipos que viene trabajando arduamente en la reestructuración de su plantel de cara a la próxima temporada, por lo que la directiva blanca ya tiene anotado la lista de nombres por lo cuales pujará en el mercado de verano. Sin embargo, uno de los futbolistas que más llaman la atención es Aurélien Tchouameni, quien aspira a convertirse en uno de los pilares del esquema de Carlo Ancelotti. Eso sí, los ‘merengues’ no son los únicos que siguen de cerca al jugador, ya que el PSG también está interesado en su fichaje.

Nacido en enero del año 2000, Tchouameni es una de las joyas más preciadas que tiene el fútbol francés. El futbolista fue criado en las inferiores del Girondins Bourdeaux y, en la actualidad, viste los colores del AS Mónaco. No obstante, su futuro no estaría en el Principado, ya que existen varias clubes interesados en su traspaso.

Ahora, tal y cómo se informó desde hace unas semanas, el interés del Real Madrid por el mediocampista ha aumentado. Numerosas escuadras de Europa siguen la situación del joven jugador, entre ellos, el PSG, por lo que el cuadro blanco busca adelantarse a los movimiento de los parisinos y cerrar un acuerdo lo más pronto posible.

Asimismo, según apunta Ekrem Konur, el precio de salida de Tchouameni es de 65 millones de euros. Eso sí, pese a ser una cantidad realmente alta, es un precio bastante más bajo de los 80 millones de euros con los que se empezó a especular a comienzos de año.

Por lo tanto, Florentino Pérez ya conoce la cifra que tendrá que pagar para cerrar la incorporación de una de las joyas más preciadas del fútbol galo. Junto a Eduardo Camavinga, el Real Madrid tendría a dos futuras promesas de la Selección de Francia entre sus filas.

Ancelotti respondió a Xavi

Unas declaraciones de Xavi Hernández provocaron diversas repercusiones. Antes de la eliminación sufrida frente a Eintracht Frankfurt, el español aseguró: “El Barça es el club más difícil y exigente del mundo. Tenemos la obligación de ganar y de jugar bien. No nos vale con hacerlo en el minuto 90 y por 1-0″. Esa valoración fue interpretada como un recado para el Real Madrid por las complicaciones para dejar fuera a Chelsea de la Champions League.

Entonces, en la antesala del Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 32 de LaLiga Santander, Carlo Ancelotti fue cuestionado sobre el discurso que su colega dio hace unos días. En ese sentido, el estratega italiano, de amplia experiencia en los banquillos y en las ruedas de prensa, también emitió opinión.

“Me gustaría contestar con una pregunta: ¿Qué es jugar bien? Aquí cada uno tiene su opinión”, inició ‘Carletto. “La mía es que jugar bien es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no. Puedes hacer una defensa espectacular, pero eso no significa que estés jugando bien, porque si luego con el balón no haces lo que necesitas, no estás jugando bien. Y viceversa, si atacas bien pero no defiendes igual, no estás jugando bien”, prosiguió.

En la misma línea, el técnico de la ‘Casa Blanca’ profundizó sobre cómo siente el juego. “El fútbol es atacar y defender. Y un equipo juega bien cuando es capaz de atacar y defender bien, sea con un bloque bajo, medio o una presión alta. Para mí esto es el fútbol y nadie me va a hacer cambiar de idea”, sostuvo.

