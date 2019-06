¡Fichajes en serie! AC Milan vuelve ''optimista'' de su reunión con el Real Madrid por estos tres jugadores

Negocios son negocios. Paolo Maldini , director de Desarrollo Estratégico del área deportiva del AC Milan , regresó este viernes con optimismo a la ciudad italiana tras reunirse en los últimos días con el Real Madrid para manifestar su interés en hacerse con varios jugadores de la escuadra 'Merengue'.



"El viaje ha ido bien. Siempre traemos buenas noticias para (el técnico, Marco) Giampaolo, estamos optimistas para este Milan", fueron las breves declaraciones concedidas a la televisión italiana "Sky Sport" por Maldini, en el aeropuerto de Milán Linate.



Maldini viajó a Madrid junto al croata Zvonimir Boban, nuevo jefe de fútbol del conjunto milanés, para reunirse con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el director general madridista, José Ángel Sánchez. El equipo milanés, quinto en la última temporada de la Serie A y fuera de la próxima Champions League, está interesado en hacerse con varios jugadores que no forman parte del plan del técnico Zinedine Zidane.



El jugador más deseado es Dani Ceballos, que se está luciendo en el Europeo sub-21 de Italia, y también interesan Borja Mayoral, también internacional sub-21 español, y el noruego Martin Odegaard, según aseguran los medios italianos. Mayoral, que jugó la última temporada cedido en el Levante, reconoció en conversación con EFE en Bolonia que supone que saldrá del Real Madrid, y que no cierra las puertas a un destino fuera de España.



"Estoy abierto a todo tipo de clubes, ya tuve la experiencia de Alemania (en el Wolfsburgo) y me gustó. Sí que es verdad que me gusta mucho España, porque ya jugué allí, conozco la Liga, el idioma y entonces prefiero España", afirmó el jugador de propiedad del Real Madrid, que dentro de los próximos días podría desembarcar en Italia.

