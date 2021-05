Uno de los delanteros que mejor se desempeñó esta temporada sin duda fue Lautaro Martínez. El argentino de 23 años fue pieza clave, junto a Romelu Lukaku, en la obtención de la Serie A para el Inter de Milán, por lo que su nombre entró en los planes de varios grandes.

Desde Barcelona hasta Real Madrid, muchos preguntaron por el ‘Toro’ e incluso se pensó que ya tenía todo arreglado para salir de Milán. Sin embargo, los rumores se apagaron hace un par de semanas, cuando el propio Lautaro aseguró su continuidad en el conjunto de Antonio Conte.

Una decisión que parece ser contraria a lo que piensa su flamante agente, Alejandro Camaño. Y es que el diario Marca aseguró que su representante tuvo reuniones esta semana con la gente del Real Madrid y Atlético de Madrid de cara al próximo mercado de fichajes.

Con las complicaciones de traer a Erling Haaland, el director general de Borussia Dortmund ha dicho que no se va a ningún lado, el equipo merengue vería con buenos ojos el fichaje del argentino. De momento, escucharon la situación del delantero tras la reunión con su agente.

Del mismo modo, en tienda ‘colchonera’, la semana pasada desde Argentina vincularon al ‘Toro’ con el el equipo. La directiva tendría como prioridad retener a Luis Suárez, quien podría usar su cláusula de salida. De ser así, Lautaro Martínez sería el objetivo prioritario.

Al no tener un buen momento económico, Inter de Milán estaría dispuesto a vender a Lautaro, a pesar de la decisión del argentino, para que así no aumenten las deudas. El cuadro italiano tiene un acuerdo con Real Madrid para seguir pagando el fichaje de Achraf, por lo que no sería extraño que escucharan ofertas por el ariete.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.