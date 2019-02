Se agota el tiempo de Solari: los dos técnicos que mira Florentino para el Real Madrid

El crédito de Santiago Solari se agota. Ya está fuera de la pelea de LaLiga, ha perdido la posibilidad de llegar a la final de la Copa del Rey y solo le queda la Champions League, en donde está casi asegurado su pase a los cuartos de final del torneo. Tras la goleada del Barcelona de Ernesto Valverde, Florentino Pérez y la directiva del club ha ‘reaccionado’ tras cada tanto de Luis Suárez. El técnico argentino no revoluciona en lo táctico ni tampoco anima a los jugadores, por lo que dos entrenadores aparecen en el camino para el 2019-2020.



Ya se han mencionado con anterioridad en la carpeta y vuelven a tomar fuerza para la próxima temporada. Se tratan de José Mourinho y Massimiliano Allegri. Vamos por cada caso. Primero ‘Mou’. Sin equipo en la actualidad, el luso se vuelve en una posibilidad para el presidente del Real Madrid. Mourinho entra con el perfil que le gusta a Florentino: sociable con él y acepta todos los pedidos del mandamás, por lo que puede haber una buena relación.



Ahora vamos con Allegri. Tras los rumores que lo desvinculan de la Juventus al final de la temporada, el técnico italiano suena en la órbita madridista, tal como pasó en el pasado mercado de fichajes de verano. El DT de la ‘Juve’ cuenta con el crédito necesario para tomar las riendas en el Santiago Bernabéu, solo se espera que se desvincule de la ‘Vecchia Signora’ para que pueda convertirse en una certeza para el propio Florentino Pérez.



¿Qué pasa con Solari? No es que no haya hecho nada bueno, de hecho fue el que apostó con Vinicius Junior, uno de los mejores de la plantilla en el presente, pero no genera los resultados esperados y tampoco se piensa cambiar la política de fichajes: menores con buena proyección como es el caso del caso del delantero brasileño, convocado por primera vez a la Selección de Brasil. Veremos que depara el madridista en estos tiempos.



► ¡Terrible imagen! Así quedó la rodilla de Varane tras segundo gol del Barcelona [FOTO]



► ''Hemos caído con honor'': el sincero mensaje de Solari tras la goleada del Barcelona al Real Madrid



► Palmas: la charla en el entretiempo que lo cambió todo en Barcelona para golear al Real Madrid



► Puede sonreír: Vinicius recibió tremenda noticia en Brasil, pese a eliminación en Copa del Rey