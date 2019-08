¡Fin del culebrón! Próximo fichaje del Real Madrid reconoce contactos con el club y estalla la 'bomba'

Cualquier cosa puede pasar. El centrocampista del Ajax, Donny van de Beek , reconoció este viernes que el Real Madrid se ha interesado por él, aunque negó que las negociaciones entre ambos clubes hayan avanzado. El habilidoso jugador neerlandés podría estar viviendo sus últimos días en el país de las flores, ante los rumores que lo ubican en el Santiago Bernabéu.



"El tema sigue igual, aunque los medios cuenten historias. Hay interés (por parte del Real Madrid), pero la gente va demasiado rápido", confesó el futbolista a la televisión holandesa FOX Sports en la previa del Ajax-Vitesse, el primer partido del club de Ámsterdam en la Eredivisie. Recordemos que el nombre de Van de Beek es uno de los que más han sonado en la tienda 'Merengue' ante la negativa de fichar a Paul Pogba y Christian Eriksen.



Donny van de Beek. (Getty Images) Donny van de Beek podría convertirse en el próximo refuerzo del Real Madrid de cara a esta nueva temporada de fútbol en España. (Getty Images)

"No tienes que creerte todo lo que se escribe, siempre se habla mucho y no tengo que contar qué es verdad y qué no, yo estoy centrado en el partido del sábado", concluyó el futbolista, aunque reconoció que es "agradable" saber del interés del club blanco por contar con sus servicios. ¿Lo veremos de 'blanco' esta temporada?



El director técnico del Ajax, Marc Overmars, ha tasado al jugador en un precio de entre 50 y 60 millones de euros, según ha publicado el periódico neerlandés "De Telegraaf". Van de Beek es uno de los habituales en el once del club de Ámsterdam y la semana pasada dio la asistencia del primer gol de su equipo en la Supercopa de Holanda, que le ganó al PSV Eindhoven por 2-0.

► Mbappé se mete en el lío entre Neymar y PSG: "He hablado con él, quiero que se quede con nosotros"



► ¿Lo logrará Dani Alves en Sao Paulo? Futbolistas que regresaron a casa para triunfar [FOTOS]



► Pepe al Arsenal entra a la lista: los 20 fichajes más caros en la historia del fútbol [FOTOS]



► ¡Qué no termine como Robinho! Florentino preocupado por situación de estrella que Zidane no ve en Real Madrid