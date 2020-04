Tiene apenas 22 años, pero salió de ‘La Fábrica’ como uno de los delanteros con mayor proyección en el Real Madrid. Sin embargo, la falta de oportunidades lo llevaron a buscar minutos en el Levante, donde se encuentra cedido por segundo año consecutivo. Borja Mayoral repasó su actualidad y sus sensaciones de cara al futuro cercano. ¿Regresará al Bernabéu o continuará en Valencia?

“El Real Madrid no se ha puesto en contacto conmigo. Personalmente no me han contactado. Eso lo lleva más mi representante, pero creo que no han contactado”, explica Mayoral. El jugador, aún así, confía en que “cuando pase todo esto habrán más conversaciones de cara a mi futuro”.

Pero en el Madrid la tiene algo complicada, pues no solo Benzema, Jovic o Mariano están por delante de él, sino que además, no es del agrado total de Zidane, quien confió durante una temporada en el delantero madrileño, pero no terminó de convencer. Tras marcar siete goles en la 2017/2018, el club lo cedió.

Por ahora, Mayoral solo piensa “en acabar bien la temporada, en lo individual y en lo colectivo, y cuando llegue nos sentaremos Real Madrid, mi representante, mi familia y yo para tomar una decisión. Pero, bueno, no sólo depende de mí porque al final pertenezco al Real Madrid”.

Eso sí, el jugador admitió que, al acabar contrato en 2021, es factible que desde el Bernabéu se planteen su definitiva venta. “Al final estoy tranquilo porque me queda un año de contrato con el Real Madrid, hasta 2021. Son dos años ya en el Levante y sí que es verdad que este verano creo que se tomará una decisión diferente respecto a mí. Pero, como te digo, lo afronto de la mejor forma posible, con toda la ilusión. Lo que venga, vendrá. Yo la verdad que estoy contento, feliz y sobre todo tranquilo, que es lo importante”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Viral-Cristiano Ronaldo-Depor