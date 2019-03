Lista de ‘borrados’: los que no seguirán en el Real Madrid con Zinedine Zidane

Se acabó el tiempo de Solari, vuelve Zinedine Zidane. Tras una temporada sabática, el técnico francés pega la vuelta al Real Madrid. Pese a que los madridistas no han querido hacer mucho eco con un tercer entrenador en tan solo un curso, Florentino Pérez no ha podido resistirse en traer de vuelta al francés para que reconstruya la plantilla para la siguiente temporada. Y si bien hay una lista de fichajes para el próximo mercado de pases, también se encuentra una lista de bajas del entrenador galo para el 2019-2020. Aquí vamos con los ‘borrados’.



Real Madrid dejaría de prestar los servicios de Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos y James Rodríguez, por lo que el club les buscará equipo para la próxima temporada. Vamos con el caso de cada uno de los futbolistas. Bale no contaba mucho para ‘Zizou’ y el rendimiento del galés se encuentra en picada, por lo que su venta a la Premier League parece inminente.



El caso de Isco es igual. Con Zidane nunca se ganó la titularidad una temporada completa y con acciones ‘no de un líder’, el malagueño tan solo ha abierto su camino para el próximo mercado de fichajes. Isco no será un crack en el Real Madrid, por lo que tiene la puerta libre para vendérsele en la próxima temporada. Con el caso de Dani Ceballos es distinto, se espera que tenga más minutos en Primera, cosa que no goza en la ‘Casa Blanca’ en la actualidad.



¿Y James Rodríguez? Regresa tras dos temporadas con el Bayern Munich. El volante colombiano no será comprado por el cuadro teutón y con Zidane apenas contaba. El más marginado es James, que con Zidane también tendrá la misma historia. Definitivamente, el cafetero debe ser de los menos alegres con el regreso de ‘Zizou’. Así está la historia de borrados en el Real Madrid, cuatro jugadores que preparan maletas.



