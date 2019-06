La brutal oferta que espera el Real Madrid del AC Milan por Dani Ceballos

En España no deja de hablarse del rendimiento de Dani Ceballos ; en las instalaciones del Santiago Bernabéu solo se habla del monto que espera ganarle con la venta del futbolista con el que no cuenta Zinedine Zidane para la próxima temporada. De acuerdo a ‘La Gazzetta dello Sport’, el Real Madrid espera ganar entre 40 a 50 millones, lo que pide por su pase, sin embargo en la dirigencia del AC Milan , la propuesta enviada no gusta mucho a los madridistas.



De acuerdo al medio italiano, el conjunto rossonero ha ofrecido una cesión por dos temporadas por el futbolista, pagándole todo el salario que gana en el Real Madrid: dos millones de euros. No obstante, el hecho de no ganar un solo un euro por parte de ese préstamo, no le gusta mucho a Florentino Pérez, sabiendo que necesita recuperar algo de inversión luego de las contrataciones de Militao, Luka Jovic, Eden Hazard y Ferland Mendy.



¿Cuál es la razón del Milan? Pagar 50 millones de euros por un solo futbolista puede que les haga incurrir en el ‘Fair Play Financiero’, por lo que – de ficharlo – el equipo le pagaría al Real Madrid en unos plazos, hecho que también incomoda al propio presidente madridista.



Asimismo, con el regreso de Monchi y la llegada de Julen Lopetegui, el Sevilla se ofrece como una opción compra para el futbolista de 22 años, que está destacando en el Sub21 de España. En la capital no quieren que se venda a Ceballos, la respuesta – sin embargo – la tiene el presidente y los dirigentes. ¿Habrá una cláusula para volver a adquirirle?



