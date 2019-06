Un fichaje inesperado: la brutal oferta del Tottenham de Pochettino por uno del Madrid

El golpe fue duro para el Tottenham. El viaje de vuelta de Madrid aún no es digerible para Mauricio Pochettino , jugadores y dirigencia. Los ‘Spurs’ hicieron todo lo posible por levantar la ‘Orejona’, pero el Liverpool fue más contundente en el partido en el Wanda Metropolitano. Y ya en medio del dolor de la Champions se empiece a armar la plantilla para la próxima temporada dentro del mercado de fichajes. Y, por curioso que sea, un jugador pedido por el técnico argentino es nada menos que Dani Ceballos , un miembro del Real Madrid.



Pareciera que el viaje a Madrid no solo fue para jugar el último partido de la temporada, sino que también para realizar algunos negocios en las próximas semanas. Uno de ellos se llama Dani Ceballos, mediocampista de 24 años que defiende la camiseta blanca del Madrid. ¿La oferta que llegaría en los próximos días a Florentino Pérez? Nada menos que 50 millones de euros.



El Tottenham cuenta con el futbolista por su distribución de juego y buen pie, pese a las oportunidades que ha tenido al mando de los últimos tres entrenadores del Madrid. Pochettino, en cambio, ve algo en él y que podría funcionar en una plantilla que no cuenta con estrellas, sino con jugadores que arman un ‘súper equipo’ competitivo en todos los frentes.



Como se ha visto en las últimas semanas, Dani Ceballos interesa a varios equipos de la Premier League. Uno de ellos ha sido el West Ham del ‘Ingeniero’ Pellegrini, por lo que el jugador 22 años estaría listo con su maleta de viajes hecha para jugar en Inglaterra.



