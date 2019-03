El gran sueldo de Mourinho y las condiciones que pone para ir ya al Real Madrid

Mourinho quiere regresar, Florentino Pérez piensa lo mismo, pero la cúpula del Real Madrid no está del todo conforme –en unanimidad – ante una hipotética vuelta del portugués. En medio de los rumores para el mercado de fichajes de verano, y con los días contados para Santiago Solari, el periodista Eduardo Inda ha revelado las condiciones que la ha puesto ‘Mou’ al presidente de la institución para un regreso que acaparará portadas en el mundo.



De acuerdo al periodista en el programa de ‘El Chiringuito’, Mourinho ganaría 18 millones de euros netos por temporada y pide dos únicas condiciones: hacer una limpia de la plantilla madridista y tener el poder absoluto del primer equipo, en cuanto a la realización de contrataciones en pro para el club, así como respeto absoluto por su trabajo.



Dentro de los pedidos de fichajes de Mourinho, tal como se habla en España, se encontrarían Eden Hazard y Xabi Alonso, como ayudante de campo. El ex Real Madrid tiene una buena relación con Mourinho, por lo que un hombre con pasado en la casa madridista puede ser de buena ayuda, asimismo como sacar a jugadores que no ‘suman’ en el plantel.



En la lista se encontraría Isco, Gareth Bale y el propio Marcelo, jugadores que no mantienen el mejor de los rendimientos en la presente temporada. Tal como lo hace cuando estampa su firma, Mourinho llega el equipo de nuevos jugadores por lo que si regresa, no sería sorprendente que haga una revolución en la plantilla tal como lo indica Inda.



No obstante, Mourinho es el único técnico que sondea el Real Madrid. Massimiliano Allegri y Joachim Löw también se encuentra en la órbita para la próxima temporada.



