Un verdadero tapado: Florentino quiere traerlo de la Ligue 1 rumbo al Real Madrid

Se llama Tanguy Ndombélé, tiene 22 años, juega en el Olympique de Lyon y ya se hablado de él en el pasado como un rumor en los planes del Barcelona. Bueno, el mercado de pases de verano sigue calentado y ahora los medios españoles lo ubican en la órbita de Florentino Pérez como posible suplente de Casemiro para la nueva versión del Real Madrid de Zinedine Zidane para la próxima temporada en Europa. ¿Puede llegar a la ‘Casa Blanca’ en agosto?



Siendo titular indiscutible en la liga francesa con el Lyon y habiendo debutado con la selección absoluta de Francia con 22 años, Ndombélé es una de las promesas del fútbol galo. No tiene mucho, tampoco asiste demasiado, pero se caracteriza por su buen manejo de la pelota y la fuerza que le pone en el mediocampo, que lo hace el suplente ideal para Casemiro, quien no tiene un sustituto en la actual plantilla de ‘Zizou’ para su versión 2019-20.



Las relaciones entre el Lyon y el Real Madrid son bastante buenas, luego de la operación con Mariano Díaz, quien – por otro lado – no terminó siendo el sustituto ideal de Karim Benzema. Lyon no podrá freno a la salida del futbolista, aunque sí querrá una buena oferta para comenzar las negociaciones con Florentino Pérez. Antes, y cuando el Barcelona rumoreaba en el mercado de pases, la oferta que publican los mismos medios era un aproximado de 50 millones de euros, lo que costó la llegada de Militao procedente del Porto.



Real Madrid busca huecos para su plantilla: Zidane ha pedido un central, un volante medio y un extremo, que sería Sadio Mané. Los madridistas han salido de compras.



