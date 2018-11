En el último mercado de fichajes, el Real Madrid cedió a un par de jugadores para que ganen continuidad en otras ligas. Uno de ellos es Achraf Hakimi , quien con 20 años, emprendió una aventura en el Dortmund alemán y hoy es una de las figuras del equipo líder de de la Bundesliga.



Conscientes de las buenas actuaciones que Hakimi viene ofreciendo en Alemania, Real Madrid mira de reojo la posibilidad de que vuelva en verano de 2020. Sin embargo, su agente, Alejandro Camaño, no parece importarle mucho.



En declaraciones al portal 'Goal' de España, el representante de Achraf Hakimi ha revelado que su cliente se encuentra muy cómodo en el Borussia Dortmund y que por el momento no piensa ni por asomo en el Real Madrid.



“El Borussia Dortmund es un club increíble y Achraf ya se siente como en casa. Se siente realmente cómodo y disfruta de su momento. Veremos lo que nos depara el futuro. No pensamos en el Real Madrid. Achraf tiene los cinco sentidos puestos en el BVB”, dijo Camaño.



“El acuerdo entre los clubes no ha cambiado y no hubo conversaciones con el Real Madrid desde que le dejó aquí. Estamos agradecidos al Dortmund por la posibilidad de que Achraf pueda jugar al más alto nivel en una liga increíble como la Bundesliga. Sólo eso cuenta”, agregó.