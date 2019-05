¿Por Kroos o Modric? El centrocampista que Real Madrid sumaría para la próxima temporada

El mediocampo del Real Madrid fue uno de los fuertes de las cuatro Champions League que consiguió en las últimas seis temporadas. La sociedad Modric -Kroos , con un Casemiro más cerca a la defensa, hizo que el ataque blanco sea aún más productivo. Cristiano Ronaldo no hubiese hecho la alucinante cantidad de goles en el club sin un mediocampo como el que lo acompañó. Ahora, la historia es otra.



El croata, Balón de Oro en la última premiación por su nivel en la decimotercera y en el Mundial de Rusia 2018, tuvo un bajón durante esta temporada, por su poco descanso, su mala pretemporada y algunas lesiones. Como el '10', el alemán también bajó drásticamente su rendimiento. El club está muy agradecidos con ellos, pero busca alternativas para esa zona.



Una de ellas, sin duda, es un jugador del gusto de Florentino Pérez y Zinedine Zidane. Se trata de Adrien Rabiot , el francés del PSG que no está nada contento desde hace algunas temporadas en su club y que todo pinta que a fin de curso hará el salto a España. La actualidad del club, la eliminación de Champions y los pocos trofeos en la temporada, habrían sido la gota que derramó el vaso.



El club francés tiene claro que Rabiot no seguirá la próxima temporada, y aunque el jugador tiene vínculo aún con el cuadro parisino, su salida se daría por una oferta del Madrid a la que no estarían dispuestos a rechazar.



El jugador ya vislumbra alternativas desde que comenzó este año y mudarse a España no sería una mala alternativa. En Madrid no esconden la necesidad de nuevos aires para muchas de sus posiciones y el francés es una opción que agrada. El vínculo estaría cada vez más cerca de concretarse.

Adrien Rabiot tiene 24 años y juega en el PSG desde la temporada 2012-13. (Getty) Adrien Rabiot tiene 24 años y juega en el PSG desde la temporada 2012-13. (Getty)

