Un trueque inesperado: todo lo que hace Florentino y el Real Madrid por Eriksen

Tirará la casa por la ventana en el mercado de fichajes. Florentino Pérez quiere armar un equipo súper temible en Europa que vuelva a ganar respeto de los fanáticos en el fútbol. Antes veías al Real Madrid y sabías que era un triunfo seguro de los de blanco, ahora te enfrentas a los de Zidane y es probable que consigas un empate o raspes el triunfo de visita o casa. No puede pasar eso para los madridistas, por lo que el presidente del club hará todo lo posible por conseguir contrataciones para la próxima temporada y uno es Christian Eriksen.



El mediocampista danés está tasado en 150 millones de euros, Florentino Pérez quiere bajar su precio 50 millones, por lo que tendría que negociar con Daniel Levy. El mandamás pretende realizarle una oferta a su par del Tottenham , que podría significar la vuelta de uno de sus cracks. ¿Bale? No, Luka Modric. El Balón de Oro entraría en la operación de 100 millones de euros del Real Madrid para que ‘Flore’ no invierta tanto dinero en esa contratación.



Sí, es cierto como se menciona en España que el pedido de Zinedine Zidane es Paul Pogba, pero la obsesión de Florentino se llama Eriksen. Lo ha tenido en mente desde hace un par de temporadas y ahora que termina contrato en el 2020, el Real Madrid piensa que los ‘Spurs’ no se negarán a tal oferta, dado que el futbolista no renueva contrato con ellos.



Si Eden Hazard se encuentra cerca del aeropuerto de Barajas , Eriksen debería ser el segundo futbolista que pida vuelo de Londres con destino a Madrid. Esa es la realidad, la propuestas solo van cambiando en el camino y en el mercado de fichajes de verano.



► Casi fuera del Real Madrid: el 'equipo del momento' ofrece 20 millones por Martin Odegaard



► ¡Florentino se volvió complemente loco! El fichaje que prepara en respuesta al éxito del Barcelona en Champions



► Messi pudo jugar para España: la revelación de Vicente del Bosque sobre la posibilidad de tener al argentino



► Cada vez que Messi anotó...: el impresionante dato que le da el título de Champions League al Barcelona



► ¡No lo quieren dejar ir! El último movimiento del Chelsea para que Hazard no se marche al Real Madrid