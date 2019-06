Llega con Hazard: vía libre del Real Madrid por Eriksen tras oferta del Tottenham por crack del PSG

Eden Hazard ya es parte del Real Madrid y los hinchas merengues alucinan. El último viernes, el cuadro blanco hizo oficial la contratación de la figura belga hasta mediados del año 2024 (100 millones de euros por su traspaso) y otro que podría llegar pronto es el volante del Tottenham, Christian Eriksen. El presidente Florentino Pérez lo tiene entre ceja y ceja ya que, parece, Paul Pogba no saldría del Manchester United.

El gran Mundial Rusia 2018 con la Selección de Dinamarca y temporada de Christian Eriksen con los 'Spurs' ha hecho que el mismo Zinedine Zidane lo tenga en cuenta para Real Madrid. Ahora, desde Inglaterra se apunta que el cuadro londinense ya le habría encontrado un buen reemplazo al danés, lo que abre cada vez más la posibilidad que vista la camiseta blanca en 2019-20.

La web del diario español AS, que se basa en medios británicos, apunta que Tottenham quiere sí o sí al alemán Julian Draxler, crack del PSG, en reemplazo de Eriksen. El club que dirige el técnico argentino Mauricio Pochettino haría una primera oferta por él en las próximas horas, la cual ascendería a cerca de 40 millones de euros, informan.

La directiva del elenco parisino está en la necesidad de vender para no caer en el Fair Play Financiero. En la campaña que acaba de terminar, el también ex jugador del Wolfsburgo solo marcó tres goles (uno por Ligue 1 y dos por Copa). Llegó por todo lo alto, pero no terminó de convencer al técnico Thomas Tuchel.

Justamente, otro de los que tiene chance de salir del PSG es Kylian Mbappé. En Real Madrid lo quieren juntar con Hazard y Benzema para volver a ganar la Champions League luego de las tres Copas de Europa consecutivas que logró entre 2016 y 2018. Tremendo equipazo el que quiere armar don Florentino.

