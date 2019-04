Si no es Pogba, es él: la millonaria cifra que tiene Florentino Pérez para la mesa

Si no se puede con Paul Pogba, se hará lo posible con Christian Eriksen. Zidane sueña con uno de los dos mediocampistas para jugar al lado de Toni Kroos y Modric, por lo que Florentino Pérez tiene una dura tarea en la mesa de negociaciones para el mercado de fichajes. En el último programa de ‘El Chiringuito’ se reveló que el mandamás madridista no pagará los 180 millones de euros que pide el Manchester United por Paul Pogba, por lo que ya se traza el plan B para la medular de ‘Zizou’ de cara a la próxima temporada. Ahora, ¿se podrá lograr?



En el mismo programa se desvela que el Real Madrid ofertará 80 millones de euros por Eriksen, mientras que el Tottenham de Daniel Levy ha dicho que quiere 150 millones a la prensa inglesa. Con una diferencia de 70 millones, ¿aceptará el presidente de los ‘Spurs’? El danés tiene contrato hasta la próxima temporada y no renueva con los londinenses, por lo que podría irse a coste cero para el 2020. Florentino Pérez tiene una oferta final…



Tan solo el Tottenham tiene que renegociar con el Real Madrid el contrato. Eriksen ha sido pretendido en el Bernabéu desde hace mucho tiempo, por lo que en España – y si no llega Pogba – se espera que el jugador fuerce su salida pidiendo el ‘transfer request’, algo que no se le ha visto en los últimos mercados a él, queriendo seguir en la Premier League.



Con el traspaso de Hazard prácticamente cerrado en tienda blanca, el objetivo se encuentra en el próximo mediocampista. Toque, gol y asistencias son las características que se le piden, por lo que se centra en ellos. Pogba o Eriksen, uno de los debería llegar a nutrir ese mediocampo que desde hace meses ha dejado de ser el mismo en Chamartín.



