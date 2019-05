Historia confirmada: Claudio Pizarro y el porqué rechazó ser un 'galáctico' del Real Madrid

El papel del Real Madrid en el mercado de fichajes es propicio para recordar el día en que Claudio Pizarro , el peruano más exitoso de todos los tiempos, rechazó una oferta del club español. Según ha contado el propio futbolista, a sus manos llegó una propuesta desde Valdebebas, pero un par de motivos hicieron que elija el Bayern Munich.



Cuando la entidad merengue se fijó en los servicios de Pizarro, este ya brillaba en la Bundesliga con el Bremen. Su representante, Carlos Delgado, le hizo llegar cinco ofertas. Una tenía el sello del Real Madrid, sí del equipo más importantes del siglo pasado. Sin embargo, lejos de vislumbrarse, Claudio reflexionó con calma para tomar la mejor decisión.



"Opté por el Bayern Munich porque conocía el fútbol alemán y por razones económicas, en esos momentos yo recién empezaba y para mí era muy importante comenzar con el pie derecho", reveló Claudio Pizarro a 'ATV' en 2014 consultado por su frustrado fichaje por el Real Madrid.

Pizarro en un enfrentamiento contra Real Madrid. (Getty) Pizarro en un enfrentamiento contra Real Madrid. (Getty)

Según contó José del Solar, Jorge Valdano, director general del Madrid en ese entonces, había instalado en Bremen una red de ojeadores durante tres meses. Se convencieron del talento de Claudio y la decisión estaba tomada: "Vamos a traerlo al Real Madrid", le dijeron a 'Chemo'.

"Lo llamé por teléfono a Claudio y le dije que había esa posibilidad. Valdano quiere hablar contigo, me ha pedido que le diga cuál es tu cláusula de rescisión en el Bremen. Claudio me explica todo, lo llamo a Jorge, le dije, mira, las cosas son así y me dijo: 'bueno olvídate, tranquilo. Lo traemos'", reveló Del Solar en 'Radio Capital'.



Finalmente, Claudio Pizarro no llegó a un acuerdo con el Real Madrid y meses más tarde arregló con el Bayern Munich, equipo en el que se convirtió en figura histórica al igual que en el Bremen.

