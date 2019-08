La cláusula que quiere incluir Florentino Pérez en la operación de Neymar

No solo existen diferencias en la oferta, también las hay en las cláusulas de contrato. Mientras que el futuro de Neymar se decide en París, el Real Madrid no solo analiza números para la llegada del delantero brasileño al Santiago Bernabéu, sino también en las letras que se leen con lupa en los contratos. Primero, Florentino Pérez estudia la mejor oferta para que ‘Ney’ llegue a Francia y, segundo, incluye una cláusula para que los parisinos no se opongan a una hipotética salida de Kylian Mbappé en un futuro a corto o mediano plazo.



Así como el Liverpool estipuló que luego de la salida de Philippe Coutinho al Barcelona, habría una cláusula prohibitiva de contrataciones de parte de los culés hacia los ingleses hasta el 2021, también existiría la posibilidad de que el PSG ponga sobre la mesa la imposibilidad de los madridistas que traer a Mbappé a Chamartín durante un periodo de tiempo. Ello no le gustaría a Florentino Pérez, puesto que desea tener en sus filas a los mejores futbolistas del mundo.



Con el Real Madrid acechando y el PSG en una encrucijada ante el caso del jugador, el cuadro parisino última detalles ante la propuesta madridista. Mientras que los españoles proponen 120 millones de euros y a James Rodríguez sobre la mesa, en Francia se espera que haya mucho más dinero en la venta del futbolista, que ha quedado fuera de la nómina a ‘The Best’.



Neymar no estuvo en el debut del PSG en la Ligue 1 y tampoco formaría parte en el calendario de la segunda jornada de la Liga Francesa. Todo se definiría en los próximos días, sabiendo que el Barcelona también asoma como candidato para llevárselo para el 2019-2020.



Barcelona debuta ante el Athletic Bilbao y el Real Madrid lo hace contra el Celta de Vigo en LaLiga de España. Atentos todos a que no habría llegada de ‘Ney’ para el fin de semana, pero quien sabe si hasta el cierre de pases del 2 de setiembre.



