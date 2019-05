Ven ya: la conversación secreta de Pogba y Zidane para que firme por el Real Madrid

Se viste de blanco en secreto. Puede que Paul Pogba use alguna indumentaria blanca a la hora de dormir, como queriendo vestirse con ese calor cuando entre al gramado de juego. El rojo ya no le queda bien a él, así lo considera por la forma como se desenvuelve sobre el terreno y ahora la reducción salarial que habrá para los futbolistas del Manchester United de cara a la próxima temporada. En ese sentido, una llamada de Zidane ha cambiado todas las cosas. El Real Madrid lo quiere, el técnico francés pide a gritos su fichaje y todo depende de él.



Paul Pogba suena en el Real Madrid y si el río suena es porque piedras trae. Luego de no la clasificación de los ‘Diablos Rojos’ a la siguiente edición de la Champions, medios en España revelan que ‘Zizou’ le habría llamado para volverse a insistir de que juegue para los madridistas en el curso del 2019-2020. El camino es ese, ganar títulos o pretender seguir luchando en Old Trafford, en donde se siente cómodo en la Premier League con el técnico de turno.



Manchester United quiere 180 millones de euros, el Real Madrid puede llegar hasta los 150 en los que sería la contratación más fuerte para el mercado de pases de verano, pero todo quedaría en que el mediocampista galo pida su ‘transfer request’ para mudarse de Manchester a la capital de España, en donde ganaría un sueldo mayor a los 15 millones de euros.



Zidane habría hablado con Pogba, “es ahora o nunca” le habría dicho su compatriota para que el movimiento se haga en las próximas semanas. ¿Qué dirá Mino Raiola? Se sabe que la relación del agente de jugadores con Florentino Pérez no es de las mejores, por lo que podría haber noticias en los próximos días. Zidane lo pide, Pogba asiente, ¿el agente y presidente?





