¿Aló, Florentino? El crack de la Juventus que está harto de 'CR7' y llama a Real Madrid para ofrecerse

El mercado de fichajes está cada vez más cerca de empezar y Real Madrid empieza a recibir curriculums de jugadores a los que le gustaría vestir de blanco en la siguiente temporada. Uno de ellos es nada menos que Paulo Dybala , quien según el portal español Don Balón, está cansado de Cristiano Ronaldo y pide a gritos salir de la Juventus.



Tal como apunta la citada fuente, Dybala no ha tardado en ofrecerse al Real Madrid porque está harto de lo que vive en Turín. Con la llegada de 'CR7', el crack argentino ha perdido protagonismo y ya no encaja ni en el sistema de Allegri. Es por eso que busca nuevos aires y cree no hay mejor lugar que Valdebebas.

"[...] Y poco ha tardado Dybala en telefonear a Florentino Pérez para ofrecerse al Real Madrid. La estrella argentina sabe que los fichajes de Mbappé, Neymar, Salah, Mané, Joao Félix… son muy complicados y que existe una vacante para ocupar la banda derecha. Y él quiere ser el inquilino", publica 'Don Balón'.

Dybala ha marcado 10 goles en esta temporada. (Getty) Dybala ha marcado 10 goles en esta temporada. (Getty)

El hermano de Dybala confirma su partida

"Hay muchas posibilidades de que Paulo abandone la Juve, necesita un cambio. No está contento y no será el único que se marchará", dijo el hermano y agente del '10' de la Juventus, Gustavo Dybala, en declaraciones a 'Radio Impacto Cordoba'.



"Fuera del campo no hay problemas con Cristiano Ronaldo. Los problemas están dentro: no puedes contra él, y Paulo es joven. Estaba muy cómodo en Italia, ahora ya no. Muchos jugadores están infelices, no solo Paulo. No será el único que se va a ir’", agregó el hermano de ‘la Joya’.



Siempre de acuerdo a la citada fuente, Dybala podría llegar al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano por 90 millones de euros. Ese momento sería suficiente para que la Juventus deje ir al argentino.

