Ya no soporta a 'CR7' y negocia con Real Madrid: el crack de la Juventus que da el 'batacazo' del mercado

El mercado de fichajes para el Real Madrid podría terminar con Paulo Dybala vestido de blanco. Según el portal español 'Don Balón', el delantero argentino de la Juventus ha ofrecido sus servicios en Valdebebas para la temporada 2019-20 porque huye de Cristiano Ronaldo.



Con la llegada de 'CR7' a la Juventus, el crack argentino ha perdido protagonismo y ya no encaja en el equipo italiano. Es por eso que busca nuevos aires y no ha tardado en empezar a negociar, a través de sus representantes, con el Real Madrid de Zidane.

Dybala llegó a Juventus en la temporada 2015/16. (Getty) Dybala llegó a Juventus en la temporada 2015/16. (Getty)

" [...] Poco ha tardado Dybala en telefonear a Florentino Pérez para ofrecerse al Real Madrid. La estrella argentina sabe que los fichajes de Mbappé, Neymar, Salah, Mané, Joao Félix… son muy complicados y que existe una vacante para ocupar la banda derecha", publica la citada fuente.

Hace unos días, el propio Gustavo Dybala, hermano y agente del '10' de la Juventus, adelantó que su representado está dispuesto a salir de Turín por los problemas que la llegada de Cristiano Ronaldo ha representado para el vestuario.



"Fuera del campo no hay problemas con Cristiano Ronaldo. Los problemas están dentro: no puedes contra él, y Paulo es joven. Estaba muy cómodo en Italia, ahora ya no. Muchos jugadores están infelices, no solo Paulo. No será el único que se va a ir’", dijo el hermano de ‘la Joya’ a a 'Radio Impacto Cordoba'..



► ¡Messi se pone fuerte! Los seis señalados de la nueva debacle que no seguirían en el Barcelona



► ¡Ahora sí, fíchenlo! El crack que interesa más que nunca al Barça tras la derrota copera ante Valencia



► De Ligt, a un paso del Barça: la decisión final del United sobre el fichaje del holandés



► ¡Tengo celos! Antonella Roccuzzo habría bloqueado jugadora de hockey del Instagram de Messi