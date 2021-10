Mohamed Salah se encuentra en boca de todos. No solo por el espectacular golazo que marcó el sábado en la victoria del Liverpool sobre el Watford. También por el poco tiempo que le queda de contrato con el club de la Premier League. El delantero egipcio, en estos momentos, está lejos de renovar con los ‘Reds’, hecho que lo pone en la órbita de los mejores clubes del mundo como el Real Madrid, Barcelona y PSG. En esa línea, el exjugador del Manchester United, Gary Neville, ha opinado que le gustaría ver al ‘Faraón’ en Valdebebas.

En declaraciones a SKY Sports, Neville dijo que “no creo que se quede en el Liverpool el resto de su carrera. Siempre he tenido esa opinión pero podría estar equivocado”. Para el exfutbolista inglés, el futuro del crack del campeón de la Champions League 2019 podría estar en Madrid.

”Creo que Salah tiene que experimentar el Real Madrid y el Bernabéu porque el Real Madrid va a volver. Sé que el Barcelona y el Madrid no están en un gran momento, pero creo que tiene que tener eso en su currículum al final de su carrera”, explicó Neville.

“Ha hecho un trabajo increíble en el Liverpool y siempre he sentido que quiere un PSG, un Real Madrid o un Barça y creo que irá a buscarlo», agregó el exfutbolista del Manchester United.

Futuro incierto

Mohamed Salah tiene contrato con el Liverpool hasta mediados de 2023 y en el club de la Premier League tienen prisa por asegurar sus servicios por muchos años más, pero el egipcio parece no tener prisa alguna.

“Si me preguntas por mi futuro, no lo sé. Te digo que quiero quedarme aquí todo el tiempo que pueda, pero como he dicho otras veces, está en manos del club”, dijo Mohamed Salah a inicios de año en medio de los rumores que lo colocaban en otros grandes clubes de Europa.

Según ‘Transfermarkt’, portal especializado en tasaciones de futbolistas, Mohamed Salah está valorizado en 100 millones de euros. El internacional con Egipto, que además de extremo puede jugar como centrodelantero y mediapunta, vistió antes las camisetas de Roma, Chelsea, Fiorentina y Basilea.





