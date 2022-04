Si bien es cierto, en las últimas horas empezó a hacerse eco la posibilidad de que Kylian Mbappé podría terminar escapándose del radar del Real Madrid para quedarse por mucho más tiempo en el París Saint-Germain, puesto que la última propuesta de los parisinos estaría muy cerca de convencerle para renovar su contrato. Por ello, las alarmas del madridismo se activaron ya que ven como su objetivo principal se alejaría del plan que tienen para el próximo mercado de pases. Sin embargo, en la cúpula merengue reina la calma.

Y es que según cuenta MundoDeportivo, en las oficinas del Santiago Bernabéu se han mostrado muy optimistas sobre el futuro del atacante galo y siguen creyendo que serán ellos quienes terminarán haciéndose con sus servicios en cuanto se termine la presente temporada.

Asimismo, la fuente citada señala que se está trabajando arduamente para poder convencer a todo su entorno de que llegar al cuadro blanco es lo mejor que le puede ocurrir en su carrera deportiva y además, es el único equipo en Europa que podría competir de igual con el PSG en el aspecto económico y deportivo.

Por otro lado, Florentino Pérez está encargándose personalmente de convencer a Kylian Mbappé y a su madre (que también es la representante del jugador) desde una postura tranquila, con mucha calma y con el poder de tener la mejor propuesta deportiva que le pueden ofrecer al astro francés.

Eso sí, las últimas informaciones sobre el futuro del ‘7′ del París Saint-Germain no han trastocado los planes del Real Madrid, por lo que van a seguir con el plan que llevaban hasta la fecha y siguen estando totalmente convencidos de que a final de curso se pondrá la camiseta merengue.

Las últimas declaraciones de Mbappé

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé”, ha reveló Mbappé tras la goleada del PSG al Lorient.

“Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda”, continuó, para pesar del Madrid y sonrisa del PSG.

Pese a que acaba contrato a final de temporada, el 30 de junio próximo, Mbappé todavía no ha renovado con los parisinos, y más bien, ha dado largas a las ofertas de renovación que han caído desde Qatar.

“No quiero estar equivocado. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que para la gente es un poco tarde”, argumentó. “¿Hay posibilidades entonces de que se quede en el PSG?”, le lanzaron desde la prensa, y Mbappé no se escondió: “Sí, por supuesto...”.





