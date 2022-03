Real Madrid es uno de los equipos que viene trabajando en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada, con la finalidad de armar un cuadro capaz de ganar todos los títulos posibles. Por ello, uno de los objetivos de la directiva merengue es incorporar atacantes que le den un plus en el último tramo de cancha, teniendo en cuenta que la llegada de Kylian Mbappé es inminente. Ante ello, la dirección deportiva del conjunto español ya puso la mira en la Bundesliga, donde un atacante viene deslumbrando con buenas actuaciones.

Uno de los nombres que viene siguiendo de cerca Florentino Pérez es Moussa Diaby, quien está teniendo una temporada sensacional con el Bayer Leverkusen y que está listo para ser fichado por uno de los grandes del viejo continente, para así lograr consolidarse en la élite.

El futbolista francés suma 15 goles y 9 asistencias entre todas las competiciones que disputó en el presente curso. Y es que con tan solo 22 años de edad viene demostrando una evolución individual impresionante, a tal punto de que posiblemente ingrese a la convocatoria de la Selección de Francia para el Mundial de Qatar 2022.

Debido a esto, el Real Madrid lo tiene en la mira porque juega en el perfil donde más necesitan refuerzos y también porque encaja en el estilo de juego que el técnico Carlo Ancelotti prepara para la siguiente campaña. Sin embargo, el único “pero” de su incorporación es su elevado precio.

El costo de una estrella mundial

Según la información brindada por el medio L’Equipe, el Bayer Leverkusen ha fijado el precio de venta de su estrella en 100 millones de euros. Esta cifra es imposible de pagar para el conjunto merengue, teniendo en cuenta que en la próxima temporada alistan invertir en muchas operaciones.

No cabe duda que el equipo alemán espera no deshacerse del francés en el próximo mercado de fichajes por un precio bajo, por lo que ha puesto un límite para empezar a negociar. No obstante, el costo será casi imposible de asumir por algún grande de Europa, teniendo en cuenta que Erling Haaland y Kylian Mbappé están llamados a ser los protagonistas de la ventana de transferencias de verano.





