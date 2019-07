Todo por Madrid: entorno de Eriksen viaja a España para cerrar pase por el Real

Christian Eriksen no renueva con el Tottenham a la espera de que llegue una oferta para que se mude de Londres de manera inmediata, sin embargo la respuesta de los ‘Spurs’ no genere el interés del Real Madrid ni de otros clubes top en Europa. Daniel Levy siempre ha remitido su salida al precio de 150 millones de euros, por lo que el agente del danés viajará a Madrid para conocer las pretensiones de Florentino Pérez y Zinedine Zidane en el mercado de fichajes.



Martin Schoots, uno de los representantes del futbolista, ha viajado rumbo a Madrid para conocer si es que el Real Madrid se mantiene interesado en Eriksen, tal como lo había hecho en la temporada pasada. La reunión no trata de pactar un precio ni salario del jugador, sino saber si la entidad madridista podría llevarse a Eriksen para el segundo mandato de Zidane.



Eriksen y su entorno le han comunicado a Daniel Levy que no renovarán su contrato, por lo que será necesaria una venta para que los ‘Spurs’ no queden en cero de cara el 2019-2020. El Real Madrid no tendría pensado invertir ni siquiera 100 millones de euros, por lo que la operación será difícil si el Tottenham persiste. De tener el sí, Schoots le comunicará a Eriksen que pida su ‘transfer request’ en el mercado de fichajes de verano en el ‘Viejo Continente’.



Manchester United, otro de los clubes interesados, se ha retirado de la puja por el danés, tratando de mantener a Paul Pogba por una temporada más. Los ‘Red Devils’ desean continuar con el galo, por lo que los caminos de Eriksen tendría que ir rumbo a Madrid o sino pertenecer una temporada más con el Tottenham y luego irse a donde él decida en el 2020.



Veremos que depara la situación del futbolista en el mercado.



► Bomba en España: Gonzalo Higuaín se iría de Juventus para llegar a este equipo de LaLiga



► Esto no le gustará al Barza: Neymar y Mbappé lucen la nueva camiseta de PSG para la temporada 2019-20



► Sorpresa en Porto: Iker Casillas se sumó a la pretemporada del club, pese a sufrir un infarto



► ''Para mí es como un hermano'': Marcelo se confiesa y habla de su relación con el DT del Real Madrid