"Podría querer probar algo nuevo": Eriksen le abre las puertas al Real Madrid para verano

Real Madrid ya inició la nueva revolución en el equipo para dominar Europa. Florentino Pérez y compañía anunciaron a Luka Jovic como el primer gran fichaje de la temporada; sin embargo, se anuncian nuevos comunicados oficiales en los próximos días. La necesidad de un medio parece ser inminente. Uno de los nombres es Christian Eriksen.

El volante del Tottenham , esperó a que concluya su participación en la Champions League para poder conversar sobre su futuro. En los últimos meses cada vez que le preguntaron por el Santiago Beranbéu, prefirió dejar pasar la pregunta, pero este miércoles todo cambió.

Tras ser asechado por los periodistas, el danés respondió al diario Ekstrabladet: "Siento que estoy en un momento en mi carrera en el que podría querer probar algo nuevo. Tengo el más salvaje y profundo respeto por todo lo que ha sucedido en Tottenham. Pero también he dicho que me gustaría probar algo nuevo. Si tengo que marcharme tendría que dar un paso adelante. No hay muchos equipos mejores que el Tottenham "

Eriksen lleva seis temporadas con los 'Spurs'. El perder la final de la Champions League ante el Liverpool significó un punto de quiebre que lo puede llevar a buscar nuevos retos. Sobre el Real Madrid , explicó:

"Sería un paso adelante, pero se requiere que el Real Madrid llame al Tottenham y diga que quieren a Christian. Y aún no lo han hecho, que yo sepa. Es difícil. Depende de las posibilidades. Si no aparece nada que sea más emocionante, ¿por qué no quedarse en Tottenham? Si firmo un nuevo contrato, depende de las condiciones"

Pero su futuro no está solo en sus manos. Es necesario que el presidente inglés, Daniel Levy, tenga una buena opción de compra que lo convenza. Es un hueso duro de roer, ya tuvieron un caso parecido cuando fueron por Luka Modric en el 2012 y Gareth Bale en el 2013.

"Depende de Daniel Levy. Y el otro club tiene que venir. O tengo que sentarme en la mesa y negociar un nuevo contrato. No puedes fijar una cita tú mismo".

Este sábado, el diario AS en su edición digital sostiene que Tottenham está dispuesto a hacer un gran esfuerzo con tal de tener el argentino Giovani Lo Celso, quien actualmente juega en el Betis (prestado del PSG). Su gran temporada 2018-19 con el cuadro español ha hecho que el técnico Mauricio Pochettino se lo pida a su dirigencia.



Eriksen parece ser opción en el Real Madrid pero no la prioridad. La entidad blanca quiere hacer oficial lo antes posible a Ferland Mendy y Eden Hazard. La casa blanca deja de lado, por el momento, la posibilidad de un volante.

En la mesa existen dos posibilidades, Paul Pogba y Christin Eriksen. El francés fue pedido expreso de Zidane y parece tener la primera opción, pero Florentino no está del todo convencido y ve con mejores ojos la danés.

