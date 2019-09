Florentino Pérez frena la negociación de Pogba por una promesa de la plantilla

Era un requisito de Zinedine Zidane y del cuerpo técnico del Real Madrid. Paul Pogba podría cubrir huecos y darle esa intensidad que ha perdido el mediocampo del equipo de Zinedine Zidane. No obstante, los argumentos que le dan a Florentino Pérez no cambian su brazo a torcer y ahora tendría un as bajo la mano para ‘entorpecer’ las negociaciones que ‘Zizou’ busca sí o sí para llevar a su compatriota al mediocampista madridista en el mercado de invierno.



En el entorno del Real Madrid se asegura que los partidos de Take Kubo con Japón han dejado impresionado al mandamás madridista, esperando que reditúe actuaciones así con el Mallorca de LaLiga Santander. El centrocampista japonés destaca por su habilidad con el balón, aceleración y manejo de la pelota, dejando mal – en muchas oportunidades – a sus rivales en el campo de juego. ¿Pasará lo mismo en La Liga de las Estrellas?





El dilema de Florentino Pérez

Paul Pogba sigue siendo la prioridad para ‘Zizou’, aunque sabe que el Real Madrid no desembolsará los 200 millones de euros que pide el Manchester United. Para ello, el presidente le ha puesto en carpetas varios nombres: desde Christian Eriksen hasta Donny van de Beek, apareciendo en los últimos días el nombre de Bruno Fernandes como posible refuerzo.



Es claro que el Real Madrid necesita un jugador en el medio, Take Kubo podría ser una opción para la próxima temporada. No obstante, si continúan los malos resultados, ¿Florentino no sacará la chequera para traer al galo de Old Trafford? He ahí el dilema.



El sondeo de Take Kubo de cara al siguiente curso es tan solo una muestra de la posición de Florentino Pérez en el Real Madrid: no acabar con las arcas del club por Paul Pogba.



Pogba sigue perteneciendo al United, mientras que Kubo está cedido al Mallorca. ¿Podrá convertirse el nipón en el futbolista que tanto pide ‘Flore? Otro dilema.

