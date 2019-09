Le cierra la puerta a dos planes B: Florentino Pérez no los trae al Real Madrid

La situación es esta. Florentino Pérez presentó las opciones de Christian Eriksen y Donny van de Beek, mientras que Zinedine Zidane tan solo respondía con un solo nombre: Paul Pogba. A 48 horas de que cierre el mercado de fichajes de verano, el presidente madridista prefiere no generar un conflicto con el entrenador del equipo madridista y no haría un solo movimiento por los jugadores de su preferencia. No importa cuánto desee a ambos futbolistas.



De acuerdo a medios españoles, el Real Madrid insiste en la contratación de Pogba, aunque el Manchester United – ya habiendo dejado a Alexis Sánchez y Romelu Lukaku – no optaría por enviar a Chamartín al mejor futbolista de su plantilla. Y a eso, Florentino nunca igualó la oferta que pretendían los directivos de Old Trafford: 200 millones de euros.



En Manchester, la situación no anda bien. El equipo se encuentra en una fase de irregularidad y los fanáticos no se encuentran del todo a gusto con Pogba. Le han mostrado pancartas indicando su partida, mientras que él tan solo deja todo en manos de su agente Mino Raiola.



Paul Pogba tiene contrato con el United hasta mediados del 2021 y todo hace que indicar que –al menos – estará en Manchester hasta el mercado de fichajes de invierno.



Y si Pogba no se mueve de Old Trafford, tampoco lo harán Eriksen de Londres ni van de Beek de Ámsterdam. ‘Zizou’ no los quiere y Florentino Pérez prefiere – mejor – no invertir 60 o 70 millones de euros para un jugador que estaría más tiempo en el banco de suplentes que en el campo de juego.



Real Madrid tiene una nueva prueba este domingo frente al Villarreal y al final de los 90 minutos se decidirá si se hace un esfuerzo más por algún jugador de primer nivel.



